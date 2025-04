À quelques jours de son affrontement contre Ada Fass, prévu ce 4 avril, Lac de Guiers 2 s’est présenté devant la presse ce mercredi pour livrer ses impressions. Connu pour son style souvent jugé attentiste, le pensionnaire de l’écurie Walo a affiché une grande détermination.

Le combat, ficelé depuis octobre 2024 par Gaston Productions, sera un test important pour Lac, qui reste sur une victoire en novembre 2023 face à Siteu. Conscient des attentes, notamment du côté de Guédiawaye, il a tenu à rassurer ses supporters. “Nous sommes prêts, nous attendons le jour J pour nous lancer. J’ai bien travaillé et je pense que vous l’avez remarqué. J’ai beaucoup souffert durant les entraînements, des séances à n’importe quelle heure, et j’attends ma récompense le jour du combat.”

Sûr de ses capacités, Lac de Guiers 2 estime qu’Ada Fass sous-estime son expérience. “Je pense que c’est Ada Fass qui ne me connaît pas. Il a des choses à découvrir sur moi mais c’est bientôt le jour du combat. J’ai de l’expérience, j’ai affronté plusieurs lutteurs, à chacun son style, et je leur ai tenu tête.”

Alors que certains le considèrent comme un lutteur passif, il a tenu à répondre avec fermeté. “Un combat de lutte, c’est entre deux adversaires. Pourquoi les gens veulent toujours que je fasse le premier pas ? Quand j’avais son âge, je le faisais, mais n’empêche, cette fois, au coup de sifflet, je vais le trouver, l’affronter et le battre. Et je suis un homme de parole. Que chacun respecte ce qu’il a dit avant le combat.”

Lac de Guiers 2 a également rappelé qu’il avait déjà combattu à plusieurs reprises un 4 avril, ce qui constitue pour lui un avantage psychologique.“J’ai disputé trois combats le 4 avril, donc j’ai l’habitude, je suis le Général. Guédiawaye a besoin de cette victoire et j’ai envie de faire plaisir aux supporters. Ce combat me sert à mieux préparer ce qui reste de ma carrière. Je me suis préparé sur la mobilité, la rapidité et tout le reste.”

Enfin, le lutteur a tenu à minimiser l’impact de son adversaire, insistant sur son propre palmarès et son physique. “On n’a qu’un seul lien, c’est l’argent. Il n’a ni ma carrure ni mon palmarès et le jour du combat, il en saura quelque chose.”

Ce choc entre Lac de Guiers 2 et Ada Fass s’annonce explosif et devrait attirer de nombreux amateurs de lutte sénégalaise. L’enjeu est de taille, surtout pour Lac, qui voit en ce combat une occasion de marquer un tournant dans la suite de sa carrière.

