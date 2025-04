A la veille du match crucial contre Tottenham, le coach des Blues de Chelsea Maresca a donné des nouvelles rassurantes de Nicolas Jackson, absent depuis plus d’un mois. L’attaquant sénégalais est disponible pour le match contre les Spurs, rapporte The Mirror .

Il y a de fortes chances que Pape Matar Sarr et Nicolas Jackson se retrouvent sur le terrain ce jeudi soir pour le compte de la 30e journée de Premier League. En effet, alors que Chelsea reçoit Tottenham sur sa pelouse, le coach des Blues, Enzo Maresca a donné de bonnes nouvelles concernant Nicolas Jackson, blessé aux ischio-jambiers depuis la victoire contre West Ham le 3 février.

Revenu à l’entrainement collectif la semaine passée, Jackson, l’une des pièces maîtresses de l’attaque des Blues, pourrait faire son retour dans ce derby londonien. Ils signent ainsi son retour avec ses acolytes Noni Madueke et Cole Palmer – qui étaient aussi blessés. « Cole est de retour, il va bien. Il va mieux. Noni va mieux. Nico va mieux. Ils vont tous bien », a déclaré Maresca lors de sa conférence de presse d’avant-match.

Cole Palmer ✅

Noni Madueke ✅

Nicolas Jackson ✅

Enzo Maresca has delivered some big injury news for Chelsea fanshttps://t.co/nM1mERf7Np pic.twitter.com/U71I2uOTjU

— Mirror Football (@MirrorFootball) April 2, 2025