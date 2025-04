À quelques jours du coup d’envoi de la première Coupe d’Afrique des Nations Féminine de Futsal, le Sénégal continue d’apprendre dans une discipline encore nouvelle pour lui.

Engagées dans cette compétition historique prévue du 22 au 30 avril 2025 à Rabat, au Maroc, les Lionnes ont récemment disputé deux matchs amicaux face aux Marocaines, avec des résultats contrastés mais révélateurs du travail restant à accomplir.

Des débuts compliqués face au Maroc

Dans le cadre de leur préparation, les Sénégalaises ont affronté le Maroc les 25 et 26 mars au complexe sportif Moulay-Abdellah de Rabat. La première rencontre a tourné au cauchemar, avec une lourde défaite 13-0, un score qui a mis en lumière l’écart entre les deux sélections, tant sur le plan tactique que physique. Lors du second match, les Lionnes ont montré un visage plus combatif, réduisant l’écart avec une défaite 5-2. Ce score, bien que négatif, marque une légère progression et démontre que l’équipe est capable de réagir.

Un apprentissage en accéléré avant la CAN

Le Sénégal aborde cette CAN avec un retard d’expérience face aux autres nations, notamment le Maroc, favori du tournoi, dont la sélection féminine existe depuis 2021 et a déjà affronté des équipes européennes, en plus d’un championnat déjà lancé. Depuis deux ans maintenant, la FSF met en œuvre des activités visant à développer cette discipline avec deux sélections féminines : U15 (en vue des JOJ 2026) et A.

Pour cette première édition, le Sénégal est logé dans le groupe C en compagnie de Madagascar et de la Tanzanie. Il débutera la compétition le 22 avril contre Madagascar, avant d’affronter la Tanzanie pour son deuxième match. Avec un format où seuls les vainqueurs des trois groupes et la meilleure deuxième accèdent aux demi-finales, la tâche s’annonce difficile, mais pas impossible.

Le Sénégal veut suivre l’exemple du Beach Soccer

Si les débuts sont compliqués, le Sénégal sait que la patience et l’investissement sont essentiels pour progresser. Le pays a déjà réussi cette transition avec le Beach Soccer, où il est devenu une référence continentale voire mondiale. La CAN Féminine de Futsal 2025 est donc un premier test, une opportunité pour les Lionnes de poser les bases d’un projet ambitieux. Il faudra s’appuyer sur les enseignements des matchs amicaux pour corriger les lacunes, gagner en solidité et espérer rivaliser avec les meilleures équipes du continent.

Le défi est de taille, mais le chemin vers le succès passe par ces premières expériences.

