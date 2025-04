Assane Diao est en train de réussir un excellent passage dans le championnat italien avec sa formation, Como. L’attaquant néo-international sénégalais reste sur 5 buts en 12 matchs de championnat avec la formation dirigée par Cesc Fabregas.

Des performances qui font émerger l’intérêt des cadors européens sur le nouveau phénomène des Lions. Selon le célèbre journaliste italien, spécialiste du mercato, Nicolo Schira, Manchester United a supervisé Assane Diao. En effet, samedi dernier, lors du match contre Empoli, un scout du club anglais était au stade pour voir la prestation de l’ancien du Real Bétis.

En quête de renfort pour leur attaque, les Red Devils feront-ils venir la starlette sénégalaise en Premier League cet été ? Suivons de près !

🚨 Excl. – A #ManchesterUnited’s scout was yesterday at Sinigaglia Stadium to watch the game between #Como and Empoli to monitore the winger Assane #Diao (born in 2005). #transfers #MUFC #mutd

— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 29, 2025