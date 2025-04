Portés par un impressionnant Ibrahima Sory Sow et un solide Vincent Gomis, les Lionceaux ont assuré l’essentiel en battant 1-0 la Gambie pour leur entrée en lice à la CAN U17. Retrouvez leurs notes !

VINCENT GOMIS (7/10) : À part quelques sorties aériennes, le portier des Lionceaux a longtemps vécu une première période tranquille. Sa première grosse intervention est survenue à la 37e minute. Une excellentissime sortie dans les pieds de Bubacarr Susso qui avait été parfaitement trouvé dans la profondeur dans le dos de la défense sénégalaise. En revanche, Gomis a dû s’employer au retour des vestiaires, effectuant notamment un arrêt miraculé devant Bissenty Mendy (69e). Alors que son sélectionneur lui avait reproché son jeu au pied, notamment les relances longues, dès le premier match du Tournoi UFOA/A, il a été impeccable dans ce registre, comme dans les airs. Déterminant.

ALPHA MBENGUE (5,5/10) : Le latéral droit des Lionceaux n’aura pas une tâche facile à devoir remplacer Hyppolite Ndour. Toujours est-il qu’Alpha Mbengue a réussi ses débuts face à la Gambie. S’il ne s’est pas beaucoup projeté en attaque, il a toujours été bien placé pour contrecarrer les plans d’Alieu Drammeh. Face à lui, l’ailier gauche gambien n’a pas réussi à porter le jeu de son équipe.

IBRAHIMA AIDARA (7/10) : La défense centrale sénégalaise n’a laissé que des miettes à l’attaque gambienne, et Ibrahima Aidara n’y est pas pour rien. Le pensionnaire de Génération Foot a tout simplement été époustouflant. Imposant dans les duels, il a été costaud dans les airs, notamment face au géant Drammeh. Si en première période lui et son compère ont beaucoup joué dans la latéralité, il a tout de même été précieux sur les relances.

CHEIKH DIENG (6,5/10) : Piégé avec Aidara sur cette belle passe en profondeur de Drammeh pour Susso (37e), l’autre défenseur central des Lionceaux revient au bon moment pour sauver sur sa ligne, pas le sauvetage le plus difficile qu’il aura à faire dans sa carrière. Surpris par la trajectoire sur un long ballon gambien (69e), il n’a pas toujours régné dans les airs mais ses interventions sur les ballons au sol ont été nécessaires et ont fait du bien à son équipe. Il forme déjà une charnière complémentaire avec Aidara.

LAMINE MBENGUE (6/10) : Le latéral gauche a débuté sa partie de manière timide, commentant deux fautes successives et quelques erreurs de relances dans le premier quart d’heure. Mais il est monté en puissance au fil de la rencontre et a fini par livrer une prestation sérieuse. Le joueur de Génération Foot a gratté plusieurs ballons pour lancer ses partenaires, et a été présent sur plusieurs phases offensives avec des centres bien travaillés.

IBRAHIMA SORY SOW (8/10) : Le capitaine des Lionceaux a totalement crevé l’écran en faisant ce qu’il sait faire de mieux. Provoquer, éliminer, gagner des mètres, tirer les coups de pied arrêtés avec réussite. C’est d’ailleurs lui qui remporte et marque ce sublime coup-franc qui fait gagner son équipe. Il touche la barre sur un nouveau coup-franc juste avant la pause. Fin récupérateur et relanceur, en dépit de quelques déchets, il a brillé et fait briller ses partenaires tout au long du match. Il a totalement fluidifié le jeu sénégalais. Un match exemplaire, du haut niveau de la part du numéro 8.

OUSSEYNOU NDIAYE (6/10) : Pour cette rencontre, le milieu défensif des Lionceaux a saisi l’opportunité. Très actif et combattif dans l’entrejeu, le pensionnaire de la United Academy de Thiès n’a pas hésité à se projeter pour faire des différences et a été dangereux sur ses balles arrêtées. On peu quand même lui reprocher d’avoir pris un carton jaune bête dans les arrêts, ça peut toujours porter préjudice pour la suite de la compétition.

EL HADJI IBRAHIMA SOW (4/10) : Auteur d’un excellent Tournoi UFOA/A l’automne dernier, le pensionnaire du Dakar Sacré-Cœur n’a pas été très en vue dans cette partie, à l’image de sa perte de balle à la 37e qui aurait pu permettre à la Gambie d’égaliser sans cette remarquable sortie de Vincent Gomis. El Hadji Sow a eu du mal à avoir un impact dans le jeu sénégalais, où il n’a été vu offensivement qu’à la 50e minute avec cette reprise compliquée sur un service de Barhama Ndiaye. Il est capable de monter en puissance et il fera sans doute mieux au fil du tournoi. Remplacé à la 80e minute par Maurice Biaye (non noté).

SIDY BARHAMA NDIAYE (4,5/10) : Après avoir perdu sa place lors du Tournoi UFOA/A, Sidy Barhama Ndiaye a retrouvé une place de titulaire sur l’aile droite des Lionceaux. Toujours porté vers l’avant, le joueur de Diambars a été l’auteur de prises de balle et accélérations pertinentes pour gagner des mètres ou provoquer des fautes, à l’image de ce coup-franc de Sory Sow sur la transversale. Mais il n’a pas été très en réussite. Assez moyen, même quand il est passé de la droite vers la gauche.

ABDOURAHMANE MBODJI (3/10) : Le trio offensif sénégalais n’a pas connu la rencontre qu’il souhaitait, et l’avant-centre des Lionceaux, auteur d’un match compliqué, ne dira certainement pas le contraire. À l’exception de cette action à la demi-heure de jeu, où il a perdu le contrôle du ballon au moment d’armer son tir, le sociétaire de Génération Foot n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, très peu servi. Remplacé à la 70e minute par El Hadji Baytir Fall (non noté).

MOUHAMED WAGNE (4/10) : Repositionné dans le couloir droit après le passage de Barhama Ndiaye à gauche, Wagne s’est plutôt montré dynamique en faisant parler sa vitesse et sa puissance. Mais lui aussi aura été très peu dangereux pour la défense gambienne.

wiwsport.com