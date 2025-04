Le sélectionneur des U17, Pape Ibrahima Faye a tenu sa conférence de presse d’avant-match contre la Gambie, comptant pour la première journée du groupe B dans la Coupe d’Afrique des Nations de la catégorie. Il a fait le rappel des objectifs du Sénégal tenant du titre, tout en laissant entendre que lui et son groupe ne sont pas champions d’Afrique et doivent donc écrire leur propre histoire. Voici un extrait de son intervention.

Vous allez jouer votre premier match contre la Gambie, comment préparez-vous cette rencontre ?

Nous jouerons notre match d’entame contre la Gambie, nous sommes préparés à jouer ce match. Nous avons eu le calendrier avant notre arrivée ici (Maroc) et ce sera un match d’ouverture, un match de football qui va durer 9à minutes et que nous allons jouer dans les règles de l’art. Nous souhaitons remporter ce premier match pour bien rentrer dans le tournoi.

Quel est l’objectif du Sénégal dans cette compétition ?

Une équipe peut venir en finale et remporter la compétition, mais ce qui est plus difficile, c’est de rester au sommet. Donc le message que nous avons dit aux jeunes qui sont là aujourd’hui, c’est d’essayer aussi d’écrire leur propre histoire. Il ne faudrait pas dormir sur leurs lauriers. Nous leur avons même demander d’oublier cette histoire de champions, car eux ils ne sont pas encore des champions. Ils ont à écrire leur propre histoire en essayant de remporter ce trophée.

Notre premier objectif, c’est de gagner ce match d’ouverture contre la Gambie et l’autre objectif intermédiaire sera de nous qualifier à la prochaine Coupe du monde. Maintenant comme on dit, l’appétit vient en mangeant et peut-être notre 3e objectif sera de remporter la CAN.

Vous-vous attendez à quel genre de match demain contre un adversaire que vous connaissez ?

Ce sont des pays que nous respectons beaucoup ! Pour en revenir au match contre la Gambie lors du tournoi UFOA, nous avons fait une bonne observation et nous avons eu une mi-temps où on avait marqué deux buts avant que la Gambie ne réduise le score en fin de première période. En deuxième nous avons subi me match, mais nous avons eu à marquer un troisième but en fin de partie. Donc demain, nous nous attendons à un match difficile contre la Gambie.

wiwsport.com