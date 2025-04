Buteur et homme du match lors de la victoire du Sénégal face à la Gambie (1-0) en ouverture de la CAN U17, Ibrahima Sory Sow a parfaitement lancé les Lionceaux dans la compétition. Le capitaine sénégalais, auteur d’un sublime coup franc dès la 7ᵉ minute, a livré ses impressions après la rencontre.

Attendu comme l’un des leaders techniques de cette équipe, Ibrahima Sory Sow a tenu son rang en inscrivant l’unique but du match sur coup franc, confirmant ainsi son talent sur les phases arrêtées. « Tout le monde sait que je suis un bon tireur, il fallait que je le confirme. Je dois prouver que j’ai des capacités» a-t-il déclaré au micro de la FSF TV. Un geste de grande classe qui a permis au Sénégal de prendre rapidement l’avantage face à une équipe gambienne bien en place défensivement.

Si les Lionceaux ont globalement dominé la rencontre, la seconde période a été plus difficile, notamment sur le plan physique. Ibrahima Sory Sow, très actif dans l’entrejeu, reconnaît avoir ressenti une baisse de régime après une première mi-temps intense.

« Le coach nous a conseillé de tenir le ballon et d’être plus efficaces devant le but. Malheureusement, cela n’a pas été facile. Lors de la première période, j’ai fait beaucoup de courses, ce qui m’a fatigué en deuxième période. » Malgré la montée en puissance des Gambiens après la pause, le Sénégal a su rester solide pour conserver son avantage jusqu’au coup de sifflet final.

Ce duel face à la Gambie avait une saveur particulière, notamment parce que les Lionceaux avaient déjà battu leurs voisins lors du dernier tournoi UFOA/A. Une donnée qui a galvanisé les jeunes Gambiens, bien décidés à prendre leur revanche. « On savait que ce ne serait pas facile. On s’attendait à un match difficile parce qu’on les avait battus durant le tournoi UFOA. C’était donc une revanche pour eux. »

Champion d’Afrique en titre, le Sénégal fait figure de favori dans cette compétition. Pour Ibrahima Sory Sow et ses coéquipiers, l’objectif est clair : aller au bout et conserver la couronne continentale. « Nous sommes prêts pour remporter encore la Coupe. Nous ferons tout pour rendre heureux les supporters. »

wiwsport.com