L’ancienne gloire a validé le combat Modou Lô v Tapha Tine. Mais Moustapha Gueye considère que le géant du Baol pourrait être un adversaire redoutable pour le roi des arènes.

Selon le tigre de Fass, la couronne de roi des arènes pourrait se retrouver en d’autres mains si Kharagne se frotte à “Takh si rip”. Même si Modou Lô s’est dit ouvert à une telle confrontation, Moustapha Gueye ne le lui conseille pas.

“Si Modou Lô était dans mon écurie ou que j’étais son manger je ne lui conseillerais pas d’affronter Tapha Tine. Aujourd’hui il est roi des arènes et dans son plan de carrière affronter ou non Tapha Tine ne changera pas grand chose. Mais si on parle de logique, ce combat devrait avoir lieu car Tapha Tine doit est un prétendant au titre” a-t-il déclaré sur Albourakh TV.

Dès lors le troisième tigre de Fass est en phase avec Modou Lô qui compte tendre la perche aux jeunes lutteurs.

“Il a raison et si j’étais à sa place je n’affronterai que les jeunes comme Ada Fass, Liss Ndiago, Thiatou Daouda Fall etc… Son titre ne sera pas en danger et chacun de ses combats sera un événement car c’est le roi des arènes” a-t-il ajouté.

Wiwsport.com