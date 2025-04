En battant le FC Séville au Stade Benito Villamarín, ce dimanche 30 mars (2-1), le Real Betis a mis fin à plus de six années de disette en Championnat dans derby andalou. Les partenaires d’un Youssouf Sabaly décisif s’offrent un excellent résultat dans la course à l’Europe.

Changement de direction, fin du sens unique, dans le bouillant « El Grand Derbi » opposant les deux éternels rivaux andalous du Championnat espagnol.. Pour la première fois depuis le 2 septembre 2018, soit une longue attente de 2401 jours, le Real Betis a remis l’église au milieu de l’Andalousie, en s’imposant 2 buts à 1 face au FC Séville. Vainqueurs sur le meme score en huitièmes de finale de Copa, en 2022, les Verdiblancos restaient tout simplement sur une série de 12 matchs de Liga sans victoire contre les Sévillans.

Un succès mérité, le sixième d’affilée en Championnat, mais surtout une confortable sixième place sur le classement à égalité de points avec le cinquième, Villarreal, et à six unités de la quatrième position occupée par l’Athletic Bilbao. À neuf journées de la fin du Championnat d’Espagne, les partenaires de Youssouf Sabaly, quarts de finale en Conference League, peuvent bel et bien rêver grand et plus qu’une qualification en Ligue Europa, meme si le prochain, sur la pelouse du leader du FC Barcelone, s’annonce compliqué.

Sabaly, joueur inspiré et décisif

Ce si savoureux succès, les hommes de Manuel Pellegrini se le sont forgé dans le premier acte ce dimanche. Malgré une entame peu réussie et l’agressivité adverse, le Real Betis a joué juste, à l’image de Youssouf Sabaly. Après l’ouverture du score de Vargas (17e), le latéral droit sénégalais a sonné la révolte sur une passe décisif bien inspirée pour la reprise de Johnny (25e). Puis le but de Cucho Hernandez, sur une passe d’Isco, juste avant la pause (45e+3), a fait gagner le Betis puisque le seconde période n’accouchera d’aucun but.

#LaLiga 🇪🇦 : Cardoso a répondu pour le Bétis à l'ouverture du score de Vargas dans le derby sévillan.

A noter la belle passe décisive de Sabaly 🇸🇳 pic.twitter.com/t3KAQDy4Pm — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) March 30, 2025

wiwsport.com