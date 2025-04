Actuellement sans club, Cheikhou Kouyaté reste un cadre de la sélection sénégalaise et suit de près l’évolution des Lions sous la direction de Pape Thiaw. Le milieu de terrain a réagi aux critiques et aux attentes autour de l’équipe nationale, appelant à plus de patience et de réalisme dans l’analyse des performances.

Il a tenu à rappeler une évidence du football moderne : le niveau s’est resserré, et aucun adversaire n’est à sous-estimer. « Il n’y a plus de petites équipes. Le Soudan nous a montré qu’il faut jouer sans complexe, peu importe l’adversaire en face, les joueurs et les clubs où ils évoluent. »

Pour lui, les performances en club ne garantissent rien en sélection, où l’exigence est différente. « La vie en club est différente de celle en équipe nationale, tout comme les performances. En club, nous sommes tous à l’aise. Tu peux gagner ou perdre et revenir en lice. Mais en sélection, c’est une bataille. Il faut se battre d’emblée et chercher les points pour éviter de ne pas se qualifier. »

Alors que le Sénégal entame une nouvelle ère avec Pape Thiaw à la tête des Lions, Cheikhou Kouyaté appelle à lui laisser du temps pour imposer sa vision. « Pape Thiaw est là pour continuer le travail, il connaît bien l’équipe. La Tanière, ce n’est pas seulement le coach, c’est aussi les joueurs, ceux qui sont là depuis longtemps et ceux qui viennent d’arriver. On a un nouvel entraîneur, avec de nouveaux joueurs et d’autres idées. Il faut lui laisser du temps. Pourquoi sommes-nous si impatients ? » s’interroge-t-il.

Dans un contexte où chaque match est scruté de près, le vétéran des Lions prône donc la patience et l’unité pour permettre à la sélection d’avancer sereinement.

wiwsport.com