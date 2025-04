L’État sénégalais a dévoilé le budget prévisionnel pour la CAN 2025, qui connaît une réduction par rapport aux éditions précédentes.

Lors de son intervention sur Walf TV, Madame la ministre des Sports, Khady Diène Gaye, a révélé que le budget global alloué aux compétitions internationales de 2025 s’élève à 8 milliards de francs CFA, couvrant toutes les disciplines sportives. Parmi cette somme, un budget provisionnel de 2 milliards de francs CFA a été spécifiquement réservé à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025, qui se tiendra au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Cette enveloppe représente une baisse par rapport aux années précédentes. En 2024, le budget alloué à la CAN en Côte d’Ivoire était de 9 milliards de francs CFA, une augmentation de 4 milliards par rapport à 2019, année du sacre du Sénégal au Cameroun, où le budget était de 5 milliards de francs CFA. La ministre des Sports a toutefois précisé que ce budget reste provisoire et pourrait être ajusté en fonction des besoins réels de la sélection, via une loi de finances rectificative.

wiwsport.com