Récent vainqueur de Doomu Dangou, Thiatou Yoff a écarté Jacob Baldé de ses potentiels adversaires pour des raisons tout de même assez particulières.

Grand espoir de l’arène sénégalaise, Thiatou Yoff n’a pas toujours eu un parcours facile. Après des débuts tonitruants, le yoffois connaîtra des revers importants (contre Franc ou Thiatou Yarakh) qui ralentiront son ascension. Ainsi, après un CLAF (Championnat de Lutte Avec Frappe) raté la saison dernière, « Poutine » comme on le surnomme, a saisit la balle au rebond en s’offrant Doomou Dangou le 16 février dernier.

Et alors son combat contre Jacob Baldé a été ficelé par Albourakh Events (date non encore connue), Thiatou Yoff a décidé de viser plus loin écartant par la même occasion le neveu de Ama Baldé.

« Avant mon combat contre Doomu Dangou, il avait déclaré qu’il ne m’affronterait pas si je perdais. Eh bien aujourd’hui je n’ai plus l’envie de l’affronter. J’ai disputé 22 combats alors que lui n’en a fait que 11 dans sa carrière (…) Qu’on me donne Alioune Sèye 2. Les lutteurs ont peur de lui mais moi non. Nous avons tous les deux dix-neuf victoires, c’est donc un combat logique. Il ne faut pas oublier que j’ai battu des lutteurs très coriaces comme Youssou Ndour ou encore Zambala… » a t’il indiqué.

Rappelons que Jacob Baldé est actuellement suspendu pour six mois par le CNG après son implication dans la bagarre lors du face à face d’avant combat entre Ama Baldé et Franc.

Wiwsport.com