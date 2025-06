L’attaquant sénégalais a sauvé l’honneur pour Başakşehir, défait par Kayserispor ce samedi (3-1).

Souvent appelé à jouer les seconds rôles avec l’Istanbul Başakşehir, Philippe Paulin Keny a profité de ses quelques minutes face à Kayserispor, ce samedi 8 mars, pour s’illustrer. L’attaquant sénégalais de 25 ans a marqué l’unique but des siens, défaits 3-1 dans ce match, sur une belle reprise à la 89e minute.

C’est le deuxième but en Championnat et le troisième toutes compétitions confondues cette saison pour l’ancien joueur de Bandirsmaspor. De son côté, l’Istanbul Başakşehir continue avec ses difficultés d’enchaîner les bonnes performances et stagnent à la septième place du Championnat turc, la Süper Lig.

