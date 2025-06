Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a annulé ce jeudi la décision du Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF), qui avait rejeté la candidature de Samuel Eto’o pour les élections du 12 mars 2025.

Cette décision fait suite à un appel déposé le 5 février 2025 par Samuel Eto’o et la Fédération camerounaise de football (Fecafoot). Le TAS a motivé son annulation en soulignant un défaut dans le processus de sélection. En effet, la CAF avait omis de mentionner Samuel Eto’o sur la liste des candidats à l’élection des membres du Comité exécutif. Cette erreur a conduit à la décision du tribunal d’annuler la décision du Comité exécutif de la CAF, en ordonnant l’intégration immédiate de l’ancien capitaine des Lions indomptables sur la liste des candidats.

En plus de cette rectification, le TAS a ordonné à la CAF de verser 8 000 francs suisses à Samuel Eto’o et à la Fecafoot pour couvrir leurs frais juridiques. Le président de la Fecafoot bénéficie désormais d’un soutien fort de son instance et remplit les critères nécessaires pour se présenter à l’élection, qui se tiendra lors de l’Assemblée générale extraordinaire de la CAF le 12 mars. « Le TAS admet l’appel de Samuel Eto’o et ordonne à la CAF d’intégrer son nom sur la liste des candidats ».

Si Samuel Eto’o est élu, il occupera le poste précédemment détenu par Seidou Mbombo Njoya, un ancien président de la Fecafoot, dont la candidature avait été rejetée. Njoya ne bénéficie plus du soutien de la fédération camerounaise, ce qui a laissé la voie libre pour Eto’o dans cette course pour le poste au sein du Comité exécutif de la CAF pour la zone Afrique centrale.

