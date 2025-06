l’Olympique Lyonnais se déplace sur pelouse du FCSB dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue Europa. Présent en conférence de presse d’avant-match , Moussa Niakhaté s’est exprimé sur l’actualité lyonnaise, notamment sur son entraîneur Paulo Fonseca.

Fonseca devait se présenter devant la commission disciplinaire de la Ligue de Football Professionnel ce soir, suite à une altercation avec l’arbitre lors du match de dimanche, qui s’est terminé par une défaite 2-1 pour son équipe. Les gestes de l’entraîneur ont été qualifiés de « brutalité » par le syndicat des arbitres (SAFE), entraînant ainsi son exclusion pour des protestations jugées excessives.

Face à cette épreuve, Moussa Niakhaté a tenu à rappeler l’unité du groupe et son soutien indéfectible à son coach : « On suit les informations comme tout le monde, mais en tout cas, on est tous avec le coach. On est tous lyonnais, on gagne ensemble, on perd ensemble. Quand il y a des événements comme celui-là, on fait tous corps. On va patienter avec la décision dans quelques heures, mais quoi qu’il arrive, on est avec le coach à 100%. »

L’international sénégalais a également souligné le professionnalisme de Fonseca et la volonté de l’équipe de remporter ce match pour lui : « On va essayer de faire une très bonne rencontre pour lui. On sait comment il est, c’est une personne très respectueuse, on le voit depuis un mois qu’il est là. Ce match de demain (jeudi), on va essayer de le gagner pour lui », ajoute le défenseur sénégalais.

Quelques heures après cette conférence de presse, la Commission de discipline de la LFP a annoncé la suspension de Paulo Fonseca jusqu’au 30 novembre, privant ainsi l’OL de son entraîneur pendant plusieurs mois.

