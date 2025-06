La Commission de Discipline de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a pris une décision suite à des incidents survenus lors de la 14e journée de Ligue 1, opposant Teungueth FC à l’US Ouakam, le 9 février 2025.

Dans le procès-verbal numéro 56, il est indiqué que Teungueth FC a été sanctionné d’une amende de 350 000 FCFA en raison de comportements inappropriés de ses supporters. En effet, lors du match, un paquet de sucre a été jeté sur le terrain, un acte considéré comme une pratique mystique, interdite dans et autour des stades.

L’incident a été aggravé par un autre événement survenu à la 96e minute. Le préparateur physique de l’US Ouakam, Foromo Diop, est entré sur le terrain sans l’autorisation de l’arbitre et a lancé un ballon en direction du gardien adverse. Cette action a perturbé le déroulement du match et a entraîné une altercation entre les deux équipes. En conséquence, Foromo Diop a été suspendu du banc de touche et des vestiaires pour deux matchs.

La situation a nécessité l’intervention des forces de l’ordre à la fin du match, qui ont dû utiliser des grenades lacrymogènes pour disperser les supporters.

wiwsport.com