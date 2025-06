Leader du groupe B des éliminatoires du Mondial 2026 avec 10 points après quatre journées, le Soudan rêve grand. Sous la direction de James Kwesi Appiah, l’équipe nationale soudanaise réalise un parcours impressionnant, avec en ligne de mire une qualification historique pour la Coupe du Monde.

L’ancien sélectionneur du Ghana, en poste depuis 2023, a déjà marqué les esprits en menant le Soudan à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations devant des adversaires redoutables comme le Ghana et le Niger. Fort de cette performance, il ambitionne désormais d’emmener les Faucons de Jediane au Mondial 2026. Son adjoint, Ignatius Osei-Fosu, confirme cette ambition : « C’est le rêve de Kwesi Appiah de qualifier le Soudan pour la Coupe du Monde. Son expérience a permis à cette équipe de se qualifier pour la CAN, et il veut maintenant aller encore plus loin. »

Toutefois, un défi de taille attend les Soudanais lors de la reprise des éliminatoires. Ils recevront le Sénégal, leur dauphin avec 8 points, au Martyrs of February Stadium en Libye, avant d’affronter le Sud-Soudan. Une double confrontation décisive, où le Soudan pourrait creuser l’écart ou voir la hiérarchie être bousculée. Avec encore six journées à disputer, l’objectif pour le technicien ghanéen est de terminer en tête du groupe pour décrocher directement le billet pour les États-Unis, le Canada et le Mexique.

wiwsport.com