Nouvelle recrue du Levski Sofia, Mustapha Sangaré ne laisse plus de place au doute quant à son choix de sélection. Né en France, avec des origines sénégalaises et maliennes, l’attaquant de 26 ans a tranché. Il rêve de porter le maillot des Aigles du Mali.

Dans un entretien avec Africasport24, il s’est livré sans détour : “Ma mère est sénégalaise et mon père malien. J’ai les deux nationalités et je suis né en France. Depuis que j’ai le statut professionnel, j’ai ces discussions avec mes amis et ma famille, mais j’ai plus cette envie de jouer avec le Mali.”

Arrivé au Levski Sofia le 9 juillet dernier en provenance de Varzim, Sangaré s’épanouit sous ses nouvelles couleurs. Avec 25 matchs disputés, 6 buts et autant de passes décisives, il enchaîne les bonnes performances et pourrait rapidement taper dans l’œil du sélectionneur malien, Tom Saintfiet. Si une convocation venait à tomber, l’attaquant ne cacherait pas son enthousiasme.

