Le Sénégal va affronter le Togo le 25 mars prochain dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Programmée à 21 h GMT au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, cette rencontre suscite de vives réactions chez les supporters en raison de l’horaire tardif, en plein mois de ramadan, et des difficultés d’accès au stade.

Interpellé par Wiwsport, Ousmane Thiané, membre du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF), a expliqué que cette décision a été prise pour « préserver l’intégrité des joueurs, c’est le plus important », leur permettant ainsi de rompre leur jeûne avant d’entrer sur le terrain et « d’obtenir un bon résultat ». Dans un contexte où les hommes de Pape Thiaw, deuxièmes au classement, ne peuvent pas se permettre de laisser filer des points à domicile.

Si cet horaire peut être un avantage pour les joueurs, il constitue une véritable contrainte pour les supporters. Situé à plus de 35 kilomètres de Dakar, le stade Abdoulaye Wade souffre d’un problème de transports et d’un trafic routier souvent chaotique les jours de match. Un match qui se termine aux alentours de 23 h pose donc un problème de retour pour de nombreux spectateurs, notamment en pleine semaine. Ousmane Thiané Sarr ne s’attend d’ailleurs pas à une affluence massive : « Cela fait longtemps que l’équipe nationale ne remplit plus le stade. Depuis notre match contre l’Égypte, le Sénégal joue à perte », ajoute-t-il. De plus, sachant que la FSF loue le stade Abdoulaye Wade pour 35 millions de francs CFA par match, ce problème financier risque de perdurer, même lors du match contre le Togo.

wiwsport.com