Lamine Camara pourrait déjà quitter l’AS Monaco après seulement une saison. Recruté l’été dernier en provenance du FC Metz pour 15 millions d’euros, il semble avoir rapidement séduit les observateurs européens. Actuellement sous contrat avec Monaco jusqu’en 2029, son avenir pourrait s’écrire ailleurs dès cet été, et plusieurs grands clubs européens seraient déjà sur ses traces.

Le Bayern Munich, l’un des clubs les plus prestigieux d’Allemagne, serait particulièrement intéressé par le milieu sénégalais. Selon le quotidien Bild, le joueur formé à Génération Foot a été supervisé à plusieurs reprises par la cellule de recrutement bavaroise, qui aurait été impressionnée par ses performances. À 21 ans, il a déjà disputé 31 matchs cette saison, inscrivant 2 buts et délivrant 6 passes décisives, un bilan qui a largement contribué à sa montée en puissance. Cette saison, il s’impose comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs d’Europe, ce qui fait exploser sa valeur de marché, qui aurait déjà doublé depuis son transfert à Monaco.

Outre le Bayern Munich, plusieurs autres grands clubs européens suivent de près l’évolution de la pépite sénégalaise. En Premier League, des clubs comme Manchester City, Chelsea, et Tottenham auraient déjà exprimé leur intérêt pour le milieu défensif. Liverpool figure également parmi les clubs qui scrutent de près l’évolution de l’ancien joueur du FC Metz. En Espagne, le Real Madrid et le Bayer Leverkusen en Allemagne seraient également sur ses traces. Des clubs saoudiens ne sont pas non plus à exclure de la course pour recruter ce jeune talent.

