Le combat tant réclamé entre Franc (Jambaar Wrestling) et Eumeu Séne (Tay Shinger) a été ficelé ce lundi par Jambaar Productions.

Décidément les lutteurs de Pikine et ceux de Parcelles assainies ne se quittent plus. Deux semaines après le combat entre Franc et Ama Baldé, le parcellois va encore se frotter à un lutteur Pikinois à savoir Eumeu Sène.

Un combat de titans organisé par Mansour Ba qui a encore frappé fort après son grand événement de novembre dernier entre Modou Lô et Siteu. L’une des plus jeunes structures de l’arène a ainsi répondu aux attentes des amateurs qui réclamaient ce duel entre le “Ndiago Or” et l’ancien roi des arènes qui avait initialement refusé de se mesurer à Franc sous prétexte que celui-ci était indiscipliné.



Un quatorzième victoire nette et sans bavure obtenue devant Ama Baldé a ainsi redistribué les cartes et fait changer d’avis à Eumeu Sène qui peinait à trouver un combat cette saison.

Notons que la date du combat n’a pas encore été retenue. Joint au téléphone, l’un des membre du staff de Jambaar nous informe qu’ils souhaitent “organiser ce duel au courant de l’année” mais qu’avec la suspension de la couverture sécuritaire des combats par la Police, rien n’est moins sûr.

