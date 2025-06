L’Hippodrome Ndiaw Macodou Diop a vibré lors de cette 11ème journée de courses hippiques, dédiée en hommage aux disparus. La manifestation, riche en émotions et en performances, a offert aux spectateurs un panorama exceptionnel de compétitions, réunissant différentes catégories de chevaux et d’âges. Voici le bilan complet des courses…

Première Course – Poulains de Deux Ans

Sur une distance de 1200 mètres et avec 14 chevaux au départ, la première course, exclusivement réservée aux poulains de deux ans, a vu Mangala s’imposer avec un temps de 1’38’’. Le cheval, propriété de Babacar Mbagnick Fall, a su prendre une belle avance. Il était rejoint par Yallaay Buur à la deuxième place et Ngoné Latyr Deguene Tanor à la troisième.

Deuxième Course – Poulains de Trois Ans

La deuxième épreuve, d’une distance de 1650 mètres et rassemblant 18 chevaux, était dédiée aux poulains de trois ans. Yalla Baa s’est distingué en remportant la course en 2’22’’, sous la propriété d’Abdoulaye Courbary. Il était suivi de près par Sope, et Selle Co Diop a complété le podium.

Troisième Course – Purs Sangs

Réservée aux purs sangs, cette course de 1200 mètres a réuni 5 concurrents. Diameras, propriété de Maître Moussa Mbacké, a décroché la première place. Orio et Arkengel se sont distingués aux deuxième et troisième places, respectivement, démontrant ainsi toute leur classe sur cette distance.

Quatrième Course – Groupe 1

Dans l’épreuve de Groupe 1, disputée sur 2650 mètres avec 9 chevaux au départ, Njaap s’est imposé en tête, appartenant à Ablaye Konate. Tawfekh a pris la deuxième place, suivi de Abdourayim qui complète le podium dans une course disputée.

Cinquième Course – Groupe 2

La course réservée au Groupe 2, sur une distance de 2200 mètres et avec 18 participants, a été remportée par Amul Tur, propriété d’Abdoulaye Courbary. Louga Lo s’est classé deuxième, tandis que Kassoumay a obtenu la troisième place, assurant un duel relevé sur toute la distance.

Sixième Course – Groupe 3

Enfin, la dernière course de la journée, destinée au Groupe 3 et se déroulant sur 2200 mètres avec 19 chevaux au départ, a vu Jolie Fama Ndiaye, propriété de Gora Thiam, franchir la ligne d’arrivée en première position. Jappul Bayi a terminé deuxième et Petaw de Dialaw s’est illustré en terminant troisième dans cette course très relevée.

Cette journée a mis en lumière non seulement le dynamisme des courses hippiques, mais aussi la richesse du patrimoine équestre local. En rendant hommage aux disparus, l’événement a su conjuguer émotions et compétitivité, rappelant l’importance de la mémoire et de la passion dans l’univers hippique. Les performances remarquables de chaque course témoignent de la qualité des chevaux et du travail acharné des propriétaires et entraîneurs. Une célébration marquante qui restera dans les annales de l’Hippodrome Ndiaw Macodou Diop.

