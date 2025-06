Baye Ndongo a inscrit son nom dans les annales de Georgia Tech en réalisant une performance exceptionnelle contre NC State. Avec 29 points et 17 rebonds, il établit un record en carrière et devient seulement le deuxième joueur de l’histoire du club à atteindre ces statistiques dans un match.

Un record historique pour Baye Ndongo

À 22 ans, Ndongo a livré l’un des plus grands matchs de sa carrière, en réalisant son 11e double-double de la saison. Il rejoint ainsi Moses Wright (novembre 2020), l’ancien joueur de l’année de l’ACC, comme les seuls joueurs de Georgia Tech à enregistrer un match à 29 points et 17 rebonds. La différence ? Wright avait eu besoin de quatre prolongations pour y parvenir (31 points et 19 rebonds) tandis que Ndongo a accompli cet exploit en temps réglementaire. L’ailier fort confirme ainsi sa montée en puissance et s’impose comme l’un des joueurs les plus dominants de la conférence. Son athlétisme, sa puissance et sa capacité à enchaîner les dunks ont marqué la rencontre, illustrant son énorme potentiel.

Une saison marquée par une progression constante

Déjà performant l’an dernier avec 12,4 points et 8,2 rebonds de moyenne, Ndongo a franchi un cap cette saison avec 13,3 points, 9,1 rebonds et 1,6 passe décisive par match. Sa progression est encore plus flagrante ces dernières semaines :

19,6 points et 15,6 rebonds en moyenne sur ses cinq derniers matchs

Une série de 10 matchs consécutifs à au moins 10 points

11 doubles-doubles cette saison (17 en carrière), dont 9 contre des équipes de l’ACC

Quelques-unes de ses meilleures performances cette saison :

29 points et 17 rebonds contre NC State (2 mars)

26 points et 13 rebonds contre California (16 février)

18 points et 13 rebonds contre Clemson

17 points et 14 rebonds contre Boston College

Avec de telles performances, Ndongo est devenu un pilier de Georgia Tech et l’un des joueurs les plus réguliers de la conférence.

Georgia Tech porté par Ndongo avant le tournoi de l’ACC

Grâce à la montée en puissance de Baye Ndongo, Georgia Tech a renversé sa saison. Après un début compliqué (9-12 en janvier), les Yellow Jackets ont redressé la barre et affichent désormais 15 victoires pour 14 défaites, validant ainsi leur qualification pour le tournoi de l’ACC 2025. La formation d’Atlanta pourrait affronter des géants comme Duke, North Carolina ou encore Notre Dame, l’équipe qui l’avait éliminée l’an dernier. Avec un Ndongo en feu, Georgia Tech peut nourrir de grandes ambitions pour la suite de la saison.

