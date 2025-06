Dion Lopy et l’UD Almería traversent une période critique. Après une première partie de saison assez bonne conclue par une première place, le club andalou a baissé de régime avec seulement une seule victoire depuis le début de l’année 2025. Almeria se retrouve désormais à cinq points du leader.

Almeria de Dion Lopy n’est plus barragiste (3ᵉ à 6ᵉ) pour la montée en Liga. En cause, les Cowboys n’ont plus gagné en championnat depuis janvier 2025. Avec sept matchs consécutifs sans victoire (2 défaites et 5 nuls) en championnat, l’équipe andalouse a chuté à la 7ᵉ place.

Incontournable dans le onze du coach Rudi, Dion Lopy (72 % des matchs dans le onze initial, 74 % des minutes jouées cette saison) n’est pas en réussite malgré sa régularité et les bonnes prestations avec note moyenne de 6.93. En 25 apparitions, l’international sénégalais n’a inscrit qu’un but et délivré trois passes décisives dont une le week-end dernier face à Malaga. Des chiffres modestes qui ne reflètent pas ses efforts et son impact sur le jeu. D’ailleurs, l’ancien rémois figure dans le Team Of The Week de Wiwsport de ce lundi 3 mars.

Promu en 2022 puis relégué en 2023, Almería vise toujours un retour immédiat en Liga. Mais l’instabilité défensive (10 buts encaissés en sept matchs) et l’inefficacité en attaque (7 buts marqués dans la même période) compliquent la mission.

Avec plus d’une dizaine de journées restantes, l’UD Almeria doit urgemment retrouver sa forme de la première partie de saison qui l’avait mener à la tête du championnat. La pression monte sur Lopy et ses coéquipiers, contraints de retrouver l’élite au regard de leur talent.

💥 Se repite la historia: otro líder que se tira dos meses sin ganar 👉 El @realracingclub llegó a encadenar 7 jornadas sin vencer, lo mismo que ahora le sucede al @U_D_Almeria, que ha pasado de ser 1º a incluso caerse de zona de playoff ✍️ @pablomotero https://t.co/4UrD6CB8lM — LaLiga Hypermotion +Fútbol (@MasFutbolMARCA) March 3, 2025

wiwsport.com