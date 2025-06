Ibrahima Niane traverse une période difficile. Depuis plus de neuf matchs, l’attaquant d’Angers reste muet devant le but, une situation pesante sur sa confiance et qui a poussé son entraîneur à réagir.

En Coupe de France contre Reims, alors que le score était égal, il a eu l’occasion de qualifier son équipe lors de la séance de tirs au but. Malheureusement, il a manqué sa tentative, laissant passer cette opportunité. Cet échec a intensifié les critiques à son égard, mais son entraîneur, Alexandre Dujeux, a tenu à lui apporter son soutien.

« On l’a tous vu, on le sait, il le sait. Il traverse une crise de confiance en ce moment et manque des occasions qu’il devrait concrétiser. C’est un joueur qui donne beaucoup mais qui n’est pas récompensé à sa juste valeur. C’est cruel pour lui, car il se bat à chaque match et joue énormément pour l’équipe. Mentalement, il est forcément affecté. Le football est fait d’épreuves, et aujourd’hui, Ibra en affronte une. Il doit être fort« , a déclaré le technicien français.

