Alors qu’il n’avait plus marqué depuis décembre, El Hadji Malick Diouf a retrouvé le chemin des filets en offrant la victoire au Slavia Prague contre le Bohemians Prague (2-0), ce dimanche.

Cela devenait peut-être long pour El Hadji Malick Diouf. Après une première partie de saison fantastique, le piston gauche de 20 ans, qui a décidé de rester en Tchéquie cet hiver, avait plutôt baissé le pied, ne marquant qu’un seul but sur ses 14 derniers matchs de Championnat, dont six matchs de rang sans trouver le chemin des filets. Pas de soucis pour le Slavia Prague, qui enchaîne les victoires.

https://twitter.com/chanceliga/status/1896272303060885873?s=46

Le dernier succès en date, c’est ce dimanche 2 mars, lors du derby de Prague face au Bohemians. Et c’est en partie grâce à l’international sénégalais que les hommes de Jindřich Trpišovský ont réussi à l’empoter (2-0). Trouvé au second poteau par David Doudera, Malick n’avait qu’à pousser le ballon au fond des filets pour ouvrir le score (49e). Puis c’est Ioannis Foivos Botos qui tue le suspense (90e+9).

Avec cette nouvelle réalisation, El Hadji Malick Diouf signe son 7e but de la saison. Il compte également trois passes décisives en 36 matchs. Sur le plan comptable, cette victoire et permet au Slavia de reprendre ses 13 points d’avance en tête, devant le Viktoria Plzeň (2e) et le Sparta Prague (2e), à égalité de points. Le titre de Chance Liga tend nettement les bras à El Hadji Malick Diouf et ses partenaires.

⏲️ KONEC | Vršovice jsou ❤️🤍 Malé pražské derby rozhodly branky Malicka Dioufa a Giannise-Fivose Botose. 😍 #slaboh pic.twitter.com/17ae3p0y4p — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) March 2, 2025

wiwsport.com