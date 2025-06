Tout comme pour les garçons, le chapitre 8 du National 1 Féminin de basketball se déroule également ce week-end, marquant le début de la seconde phase de la saison. Après avoir remporté la première partie, l’ASCVD aspire à une série de huit victoires consécutives, tandis que DBALOC, DUC et JA chercheront à maintenir leur élan triomphant.

L’ASC Ville de Dakar, détentrice du titre, a remporté sept matchs consécutifs et se distingue comme la seule équipe sans défaite après la première phase, tout comme durant la saison précédente. Il est indéniable que les Municipales vont remporter leur huitième victoire consécutive contre le promu Pikine Basket Club, qu’elles ont largement dominé lors de la première journée de la phase aller. Dans ce contexte, il est difficile d’imaginer quelle équipe pourrait infliger la première défaite de la saison à l’ASCVD ; en tout cas, cette équipe semble invincible. Déjà en mauvaise posture au classement, elles se retrouvent à la 7ème position avec un bilan d’un succès et six défaites. Actuellement, l’idée de rester dans l’élite est loin d’être garantie pour l’équipe rouge et verte.

Le Derklé Basket Loisir Club, plus connu sous le nom de DBALOC, est l’une des équipes qui réalise une saison parfaite avec un bilan de six victoires et un revers. Les partenaires de Louise Oumou Diouf ne sont plus loin de la qualification au Final 8. Derklé fera face à l’ASFO, dernier au classement, une formation qui sera largement à sa portée et voudra faire comme à l’aller, c’est-à-dire remporter le match pour conserver sa 2ᵉ place de la poule A. En plus, DBALOC a une demi-finale de Coupe de la Ligue à disputer contre GBA. La formation des fonctionnaires qui a remporté son dernier match contre Mbour Basket Club devra poursuivre sur cette lancée pour assurer sa survie dans la D1.

Leader de la poule B et finaliste de la dernière saison, le Dakar Université Club cherchera à maintenir son élan victorieux. Les Duchesses iront à Thiès pour affronter l’US EPT qu’elles ont surpassé lors de la phase aller. Les Thiéssoises (6ᵉ), qui n’ont pas savouré la victoire depuis leur affrontement avec Bopp lors de la 5ᵉ journée, tenteront de contrecarrer les pronostics pour se distancer de la zone de relégation. Leur première partie de saison a été difficile, avec un bilan de deux victoires et cinq revers. Le DUC, qui se rapproche de la qualification pour la phase finale, cherchera à remporter le match pour assurer sa place, surtout avec le risque que représente la JA.

Après avoir été battue par le DUC lors de la cinquième journée, la Jeanne d’Arc (2ᵉ) cherchera à maintenir le rythme tout en assurant sa qualification pour le Final 8. Les filles d’Anthioumane Ly affronteront l’UCAD SC qui a triomphé lors de la dernière rencontre de la première moitié de la saison (J7) contre Saint-Louis Basket Club en déplacement. Occupant actuellement la 7ᵉ place au classement, les Insepiennes aspirent à gagner pour surpasser leurs performances de la première moitié de saison, marquée par une difficulté notable avec seulement deux victoires et cinq revers. En tout cas, cette deuxième moitié de saison s’annonce palpitante avec des équipes cherchant à valider leur qualification pour les phases finales et d’autres qui se battent pour rester dans l’élite.

Le programme de la 8e journée N1 Féminin

Vendredi 28 Février 2025

Stadium Marius Ndiaye

17H45 : Pikine BC v ASCVD

Samedi 1er Mars 2025

Stadium Marius Ndiaye

11H00 : ASFO v DBALOC

16H15 : ASCC Bopp v SLBC

18H00 : Flying Star v GBA

Mbour

16H30 : Mbour BC v CEMT Ziguinchor

Thiès

16H30 : US EPT v DUC

Dimanche 2 Mars 2025

Stadium Marius Ndiaye

11H00 : Jaraaf v Diamagueune BC

12H45 : UCAD SC v Jeanne d’Arc

Wiwsport.com