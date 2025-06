Par rapport à son expérience, sa brillante trajectoire avec les Lions, son sens du management et, bien entendu, sur l’aspect financier, Aliou Cissé a convaincu la Fédération de Libye de Football et va devenir le futur sélectionneur des Chevaliers de la Méditerranée. Un contrat de deux ans l’attend mais s’arrêtera en cas de non atteinte d’objectifs précis.

Qui pour relancer le football libyen et, surtout, son Equipe Nationale, là où ont notamment échoué des entraîneurs comme Nasser Al-Hadhiri, Milutin Sredojevic, Corentin Martins, Javier Clemente ou encore Faouzi Benzarti ? Après tant d’années de désillusions, marquées notamment par une absence à la Coupe d’Afrique longue de treize ans, la Fédération de Libye de Football veut repartir sur de nouvelles bases et cela passe forcément par frapper un grand coup avec la venue d’un entraîneur de renommée mondiale. Ainsi, depuis plusieurs jours, la LFF s’est tournée vers Aliou Cissé et, malgré quelques obstacles, est toute proche d’atteindre son but dans ce dossier.

Deux ans de contrat et la CAN 2027 pour principal objectif

L’intérêt de la Libye de nommer Aliou Cissé à la tête de sa sélection a été révélée par nos confrères de Sport News Africa. Les rumeurs ont envahi la toile après que le tacticien de 48 ans ait pris, il y a quelques jours, la direction de Benghazi afin d’assister à la réouverture du principal stade du pays. Mais il faut dire que, comme on pouvait s’y attendre avec l’ancien sélectionneur des Lions du Sénégal, les négociations avec la Fédération libyenne ont été intenses. Mais tout est bien qui finit bien : l’accord est désormais clos entre les parties prenantes, et El Tactico est attendu en Libye le mercredi 5 mars prochain afin de parapher son bail et s’ouvrir une nouvelle page dans sa carrière.

Selon nos informations, l’ancien joueur du Pari Saint-Germain signera un contrat de deux ans, plus une année en option en cas de qualification pour la CAN 2027. Pour arriver à convaincre Cissé et lui permettre de travailler sereinement, sans beaucoup de pression, les dirigeants libyens lui ont formulé une proposition ambitieuse sur le plan économique et lui ont donc fixé cet objectif loin d’être impossible à atteindre. De plus, le coach champion d’Afrique aura comme mission de superviser les jeunes talents évoluant dans le football de petites catégories. Il pourra s’y appuyer pour renforcer son équipe et mener à bien son aventure libyenne, après sa brillante trajectoire avec le Sénégal.

Car il faut le préciser : si la Fédération de Libye de Football a jeté son dévolu sur le natif de Ziguinchor, ce n’est pas seulement parce que ce dernier a les qualités nécessaires pour restaurer l’image sportive des Chevaliers de la Méditerranée. C’est aussi parce qu’il a mené la sélection sénégalaise vers les sommets en gagnant une Coupe d’Afrique et en se qualifiant, à deux reprises, pour la Coupe du Monde. Justement, si la Libye est plutôt bien classée dans son groupe de qualification pour le Mondial 2026, il n’y aura pas de questions sur la continuité d’Aliou Cissé en cas de non-qualification. Mais El Tactico et ses joueurs joueront quand même toutes leurs chances dans cette poule D.

