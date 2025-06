L’AS Saint-Étienne va accueillir le jeune talent sénégalais, Lassana Traoré. Le latéral gauche de 17 ans, en provenance de Diambars FC, rejoindra officiellement le club ligérien lorsqu’il fêtera ses 18 ans en mai prochain. Son potentiel ne fait aucun doute pour Mike Rodrigues, ancien responsable de la formation de Diambars.

Interrogé par Peuple Vert, Rodrigues s’est montré enthousiaste quant à l’avenir de son ancien protégé sous les couleurs stéphanoises. « Je suis vraiment content s’il signe à Sainté car c’est un club où il pourra continuer sa post-formation tranquillement et arriver chez les pros dans pas trop longtemps. Quand j’étais à l’académie, il était parmi les meilleurs profils. Lassana Traoré a beaucoup progressé avec Christophe Chaintreuil (ex-ASSE). Pour moi, c’est une belle recrue et plusieurs clubs français auraient pu se pencher sur son profil. Après, il faut voir au niveau de l’acclimatation, l’intégration… en tout cas, en termes de potentiel, s’il est encadré », a-t-il fait savoir.

Il a également détaillé les qualités du futur Stéphanois : « Lassana Traoré est un 2007 qui évolue latéral gauche de préférence. Il fait partie des deux talents les plus prometteurs de l’académie Diambars de notre génération 2007. Il a toujours été surclassé, car il a des qualités physiques naturelles de puissance et de vitesse importantes. Il est très bon dans le duel. Il est agressif dans le bon sens du terme, très difficile à éliminer. Il a fait la Coupe du Monde U17 où il a été éliminé par la France en huitième de finale et la CAN U17 où c’était un des majeurs de l’équipe. Je sais qu’il avait fait un essai à Brest. Pour moi, c’est un bon profil », ajoute Rodrigues. Une chose est sûre, Lassana Traoré dispose de tous les atouts pour s’imposer à Saint-Étienne. Reste à voir comment il parviendra à transformer ce potentiel en réalité sur les pelouses françaises.

wiwsport.com