Récent vainqueur de Sokh Bu Ndaw, Mbacké Faye ne manque pas d’ambitions dans l’arène. Le lutteur des Parcelles Assainies et poulain de Modou Lo lorgne le Roi du Simpi pour la suite de sa carrière.

Malgré le fait qu’il reste sur deux défaites consécutives, Gouy Gui ne manque pas de cote auprès des espoirs de la lutte. Dans un entretien avec Wiwsport, Mbacké Faye a cité ses potentiels adversaires et n’a pas épargné le Roi du Simpi. « J’ai beaucoup d’adversaires potentiels dans l’arène après cette victoire. Je peux citer des lutteurs comme Gouy Gui, Lac Rose ou encore Amanekh. Tous ces lutteurs doivent me donner ma chance. Mon combat contre Gouy Gui serait explosif et alléchant pour tous les amateurs de lutte », a déclaré le lutteur des Parcelles Assainies.

Mbacké Faye poursuit en défiant d’autres noms de l’arène à qui il demande une chance. « Après, je pense aussi à Lac Rose, pourquoi pas ? Si on me donne une avance aujourd’hui, je suis prêt à en découdre dimanche prochain. Si je pouvais, j’allais lutter chaque dimanche pour dire vrai », a confié le tombeur de Sokh Bu Ndaw le 16 février dernier.

