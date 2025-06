Le mardi au stadium Marius Ndiaye a marqué la conclusion de la septième et ultime journée du championnat National 1 Féminin de basketball. L’ASC Ville de Dakar a largement battu Flying Star (91-18), tandis que DBALOC a également triomphé en surpassant le promu Pikine Basket Club (58-40).

L’ASC Ville de Dakar fait preuve d’une bonne forme similaire à celle de la saison précédente, avec une performance impeccable ; en ce qui concerne au moins la première partie de la saison, leur bilan est idéal avec sept succès sur sept rencontres. Pour leur ultime rencontre de la phase aller, les joueuses de Malick Goudiaby ont infligé une lourde défaite à Flying Star, remportant le match par un score élevé. L’équipe municipale poursuit son parcours parfait et maintient sa position dominante dans le groupe A grâce à cette nouvelle victoire. Cependant, pour les Académiciennes, c’est leur troisième défaite consécutive, la seconde en championnat, après avoir remporté cinq victoires de suite. Dans le classement Flying Star, se situe à la troisième place.

DBALOC a également assuré la majorité du travail contre le promu Pikine Basket Club. Derklé a honoré son statut en battant les Pikinoises avec aisance, marquant ainsi sa sixième victoire de la saison. Depuis leur défaite contre l’ASCVD lors de la cinquième journée, Louise Oumou Diouf et ses coéquipières n’ont plus subi de défaite. Cette réussite leur assure le maintien de leur position seconde au classement. En revanche, pour le Pikine Basket Club, ce premier segment de la saison est à passer sous silence rapidement, car il n’est pas du tout satisfaisant avec seulement une victoire contre six revers. Les Pikinoises occupent actuellement la septième position, et leur maintien est loin d’être assuré. Il faudra faire preuve de détermination durant la seconde moitié de la saison pour parvenir à l’objectif principal en fin de saison, à savoir la préservation de leur place dans l’élite.

