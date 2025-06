Le Stade de Reims s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France après une victoire arrachée contre Angers SCO aux tirs au but (1-1, 5-3 t.a.b.). Si Bamba Dieng a brillé en sauvant les siens à la dernière seconde, Ibrahima Niane, lui, a vécu une soirée cauchemardesque, manquant une énorme occasion avant de rater son tir au but.

Un match sous haute tension

L’affrontement entre Reims et Angers a été intense. Les deux équipes ont offert un duel acharné, avec peu d’occasions nettes en première période. Il a fallu attendre la 79e minute pour voir le Japonais Keito Nakamura ouvrir le score pour Reims. Alors que la qualification semblait acquise pour les Rémois, Bamba Dieng a surgi au bout du temps additionnel (90+5e). Servi par Lillian Rao-Lisoa, l’attaquant angevin a égalisé d’une superbe reprise acrobatique, offrant une prolongation inespérée à son équipe.

Le cauchemar d’Ibrahima Niane

Mais cette prolongation a été marquée par un fait de jeu crucial : à la 88e minute, Angers aurait pu égaliser bien plus tôt. Après une parade de Yehvann Diouf sur une tentative de Zinedine Ferhat, le ballon est revenu dans les pieds d’Ibrahima Niane. Seul face aux cages vides, l’attaquant sénégalais a expédié sa frappe au-dessus du cadre, manquant une occasion en or. Et le pire était à venir . Lors de la séance de tirs au but, alors que tous les tireurs rémois ont réussi leur tentative, Niane a été le seul Angevin à échouer devant son compatriote Yehvann, scellant ainsi l’élimination de son équipe.

Yehvann Diouf, futur Lion de la Teranga, brille encore

Si Niane a raté son match, un futur Lion a brillé : Yehvann Diouf. Déjà impérial dans le jeu, le gardien de Reims a encore prouvé qu’il était l’un des meilleurs à son poste en France. Il devrait bientôt porter les couleurs du Sénégal, une perspective qui réjouit les supporters des Lions.

Grâce à cette victoire, le Stade de Reims accède aux demi-finales de la Coupe de France pour la première fois depuis 1988. Une soirée de contrastes pour les Sénégalais : si Bamba Dieng a été héroïque et Yehvann Diouf s’est encore distingué, Ibrahima Niane, lui, devra vite tourner la page après ce quart de finale cauchemardesque.

