Ancien consultant marketing de la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF), Papa Massata Diack donne raison à l’Etat du Sénégal après l’arrêt des subventions aux clubs devant participer aux compétitions africaines.

Le fils de feu Lamine Diack est en phase avec Khady Diène Gaye et l’Etat du Sénégal. Pour lui la décision de l’Etat de mettre fin aux financements des clubs s’explique par le fait que la situation économique du pays est très difficile.

Papa Massata Diack ne s’en limite pas à là puisqu’il pointe du doigt la Fédération Sénégalaise de Football qui selon lui n’aide pas suffisamment les clubs à être autonome.

“Je pense que c’est une décision conjoncturelle qui se justifie par un contexte économique particulier. On ne peut rien reprocher au ministre des sports. Le cadre juridique du sport a été le premier chantier du ministère et il a été mis en place (…) Après la victoire en Coupe d’Afrique de mars 2022 à la Coupe du monde la FSF pouvait surfer sur la vague et vendre notre foot local au même titre que le football féminin, le football olympique et l’équipe nationale A. Quand on a remporté le CHAN il fallait orienter les sponsors sur le football local car c’est l’écosystème qui approvisionne les équipes nationales” a-t-il assuré sur Walf TV.

Wiwsport.com