Lors de la 23e journée de Ligue 1, on a été surpris de voir Krépin Diatta évoluer au poste de latéral gauche dans le onze de départ de l’AS Monaco. Une position inhabituelle pour l’international sénégalais bien qu’il ait pris l’habitude de jouer au poste de latéral droit.

Une note particulière lors de la défaite de l’AS Monaco ce week-end contre le LOSC. Titularisé dans le onze de Adi Hütter, Krépin Diatta a occupé le poste d’arrière gauche pendant 66 minutes avec une aisance remarquable. En effet, Diatta, habituellement déployé sur le flanc droit aux dépens de Caio Henrique, a été repositionné par son entraîneur pour faire face aux besoins tactiques de l’équipe. Malgré la défaite de Monaco, sa performance mérite d’être saluée.

Malgré la défaite de l’AS Monaco (1-2), la performance de Krépin a attiré l’attention dans la rencontre. Son implication et sa capacité à s’intégrer dans un schéma tactique différent démontrent qu’il peut être une option précieuse pour son entraîneur, notamment en cas de besoin de flexibilité. Cette expérience pourrait également constituer une piste de solution pour le sélectionneur Pape Thiaw. Déjà habitué à jouer au poste de latéral droit avec les Lions, l’ancien de Bruges démontre sa polyvalence.

Après avoir joué aux postes de piston et d’ailier (droit et gauche), Krépin Diatta a une fois de plus prouvé qu’il est un joueur complet, capable de s’adapter à différentes exigences tactiques dans un contexte où il n’est plus un titulaire dans la formation monégasque. Toutefois, une telle versatilité pourrait porter préjudice à Krépin Diatta dans la mesure où il risque de perdre sa constance et sa régularité dans un poste donné et par ricochet le placer en tant qu’un couteau suisse dépanneur.

