Le Club Sabé Karaté s’est distingué ce dimanche avec cinq médailles d’or (toutes catégories confondues) lors du tournoi de la Coupe du Sénégal Seniors qui s’est déroulé au stade Amadou Barry de Guédiawaye.

Le dojo du stade Amadou Barry n’avait d’yeux que pour le Club Sabé Karaté de Thiaroye sur mer. En kumite Hommes et Dames, les athlètes dudit club ont remporté cinq médailles d’or, trois en argent et une en bronze.

En Dames dans la catégorie des -50Kg, -55 kg et -65 kg, Adama Sembène, Mame Penda Fall et Soda Amar ont terminé à la première marche du podium tandis que chez les -68 kg et les +68 kg Mama Diallo (Sauvegarde) et Maty Dia (Kayar) ont décroché l’or.

Toujours en kumite mais cette fois-ci chez les Hommes, Habib Ndoye et Mame Gor Diop de Sabé Karaté ont fini premiers dans la catégorie des -75kg et +84 kg. En -60kg, -67kg, -84 kg, les lauréats sont respectivement El Hadji Rokhy Niang (Ndiaye Honda), Ousseynou Sogue (Fujiyama) et Serigne Mbacké Seck (Bène Tally).

Pour finir en kata chez les Dames, Yandé Diagne (Total Pêche), Aissatou Simal (Sabé) et Mame Diarra Gaye (Sunugal) forment le trio de tête alors que chez les Hommes Ibrahima Gomis du club Sauvegarde a damé le pion à Al Rahman Shaibou (Imnakado) et Atou Thiam (And Nek Ben).

Wiwsport.com