Champion d’Afrique en titre, le Sénégal a envoyé un signal fort à ses futurs adversaires en remportant le tournoi amical de Casablanca, organisé du 17 au 22 février. Une préparation idéale pour les protégés de Pape Ibrahima Faye, qui se projettent désormais vers la défense de leur couronne continentale lors de la CAN U17, prévue du 30 mars au 19 avril au Maroc.

Face à l’Égypte, au Maroc et à la Zambie, les Lionceaux ont affiché un visage rassurant à quelques semaines de la compétition. Ils ont débuté en fanfare en surclassant la Zambie (5-0), avant d’être accrochés par le Maroc (0-0). Lors du dernier match, décisif pour la première place, ils se sont imposés face à l’Égypte (1-0). Avec 7 points, six buts marqués et aucun encaissé, le Sénégal termine en tête du classement devant le Maroc (5 points) et l’Égypte (4 points).

En s’imposant dans ce tournoi amical, les Lionceaux confirment leur statut de prétendants sérieux à leur propre succession. Dans un mois, ils retrouveront le sol marocain avec l’ambition de réaliser un back-to-back et de conserver leur titre continental.

