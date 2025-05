Ce samedi, la Jeanne d’Arc a décroché une victoire en déplacement à Thiès. Lors de la septième et ultime journée du National 1 Féminin de basket, la vieille dame a logiquement surpassé le promu l’US EPT (58-71).

Ainsi, la Jeanne d’Arc de Dakar conclut la première phase de la saison sur une note très positive. Les filles d’Anthioumane Ly ont validé leur position face aux Thiéssoises de l’US EPT qui n’ont pas réussi à surprendre. Grâce à cette nouvelle victoire, la JA occupe temporairement la tête de la poule B, devant le DUC qui s’affrontera ce dimanche avec l’ASC Jaraaf.

Pour l’US EPT, championne de D2 en 2024, le challenge de l’élite paraît ardu avec cette nouvelle défaite, la seconde consécutive après celle infligée par le dernier du classement, Diamagueune Basket Club, la semaine dernière. Au cours de ses sept rencontres, l’équipe de Thiès n’a réussi à gagner que deux fois, contre l’UCAD SC (J3) et Bopp (J5), toutes deux sur son terrain, et elle a subi cinq défaites. Dans le classement, l’US EPT se trouve en sixième position et doit se montrer sous un autre jour lors de la seconde phase si elle souhaite garantir sa survie.

