Le Lion de Guédiawaye s’est dit prêt à affronter Zarco (Grand Yoff) mais seulement à condition que celui-ci parvienne à prendre le dessus sur son jeune frère.

Il y’a plus de dix ans, Sa Thiès avait pris le dessus sur Zarco. Le jeune frère de Balla Gaye 2 avait alors marqué un grand coup pour continuer son ascension fulgurante vers les sommets de l’arène. Des années plus tard, le volcan de Grand Yoff a refait son retard. Enchaînant six victoires d’affilée dont une dernière retentissante face à Gris Bordeaux, Zarco est désormais dans la cours des grands. Une position qui lui permet aujourd’hui de défier le grand frère de Sa Thiès à savoir Balla Gaye 2.

Ce samedi, l’ancien roi des arènes a ainsi recalé Zarco lui rappelant qu’il a été incapable de vaincre Sa Thiès.

« Je ne refuse pas de te croiser mais il y’a une condition. Si tu bats Sa Thiès, je t’affronterai. Tu as été incapable de le battre alors que tu étais dans une position idéale » a déclaré BG2.

Rappelons que le combat Sa Thiès v Zarco avait fait les choux gras de la presse il y’a quelques semaines. Mais malheureusement aucun accord n’a été trouvé pour cette revanche entre Salif Sakho et Aldiouma Diallo dit Zarco.

