Pape Gueye, milieu de terrain de 25 ans, fait partie de la génération dorée qui a offert au Sénégal son premier sacre en Coupe d’Afrique des nations. Dans une interview accordée à Oui Hustle, l’international sénégalais a partagé son attachement profond à son pays d’origine et son désir d’y construire son avenir.

« Plus tard, j’aimerais beaucoup vivre au Sénégal. Je suis vraiment attaché à ce pays, et cela passe par y investir dès aujourd’hui. En tant que personnes ayant grandi en France, je ne parle pas seulement des footballeurs, mais je pense que l’avenir est au Sénégal, et plus largement en Afrique, car il y a énormément de choses à faire », a-t-il déclaré.

Pape Gueye ne se contente pas de mots. Inspiré par son père, déjà impliqué dans le domaine de l’agriculture au Sénégal, il a déjà entamé des investissements au pays et entend poursuivre sur cette voie. « J’ai la chance de côtoyer mon père, qui a déjà investi là-bas, notamment dans l’agriculture. Il me donne de précieux conseils. J’ai moi-même déjà investi au Sénégal et j’espère continuer, car je crois en ce pays. C’est une fierté de contribuer à son développement », ajoute-t-il.

