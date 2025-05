Les Lions de Pape Thiaw pourraient bel et bien affronter l’Angleterre en amical en fin de saison. Ces retrouvailles entre deux nations qui s’étaient croisées lors de la dernière Coupe du Monde pourraient avoir lieu à Nottingham, le 10 juin 2025.

La suite du programme de préparation de l’Equipe Nationale du Sénégal avant la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc, où elle aura comme adversaires en poules le Botswana, la RD Congo et le Bénin, se précise. Les Lions, qui vont d’abord se lancer dans la suite des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 avec deux matchs en mars contre le Soudan et le Togo, pourraient bien rencontrer l’Angleterre à la fin de cette saison en cours.

Comme l’a récemment fait comprendre le directeur technique national, Mayacine Mar, les deux fédérations sont en discussion depuis quelques semaines pour essayer de finaliser la tenue de cette rencontre. Et il semblerait que celle-ci tient sa date et son lieu. Selon les informations de l’AP, l’agence de presse anglaise, citée par les tabloïds The Athletic et l’Independent, la rencontre se jouerait au City Ground, l’enceinte de Nottingham Forest.

Des retrouvailles après le Mondial 2022

Ce serait la première fois depuis 84 ans que les Three Lions disputent un match dans ce stade mythique, d’une capacité de 30 576 places. Les médias britanniques précisent même que cet Angleterre – Sénégal devrait avoir lieu le 10 juin 2025. Il s’agirait de la seconde confrontation entre les deux sélections, après celle du 4 décembre 2022 à Al-Khor en huitièmes de finale la Coupe du Monde au Qatar. Les Lions avaient été défaits 3 buts à rien.

Lors de cette trêve internationale de juin, les Anglais croiseront d’abord le fer avec l’Andorre, le 7 juin, en marge des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde. De leur côté, si ce match contre l’Angleterre venait à être confirmé – ce qui pourrait se faire dans les prochaines heures -, le sélectionneur national Pape Thiaw et son staff devraient aussi bientôt définir leur deuxième adversaire pour une autre confrontation amicale de fin de saison.

wiwsport.com