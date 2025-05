Après deux saisons passées en Tunisie, Makhmouth Diallo fait son grand retour au bercail. Le milieu offensif sénégalais s’est engagé pour deux ans avec son ancien club, Guédiawaye FC, après des passages remarqués à l’US Tataouine et au Stade tunisien.

Parti en 2022 pour l’US Tataouine, Makhmouth Diallo y a disputé plus de 36 matchs, inscrivant 6 buts et délivrant 4 passes décisives. En janvier 2024, il a rejoint le Stade tunisien, où il a joué 11 rencontres, marquant un but et délivrant une passe décisive. Son séjour en Tunisie a également été couronné par une victoire en Coupe de Tunisie.

Son retour est une bonne nouvelle pour Guédiawaye FC, qui occupe actuellement la 10ᵉ place de Ligue 1 avec 17 points et cherche un second souffle dans cette deuxième partie de saison. L’arrivée de Diallo représente aussi une option intéressante pour Souleymane Diallo, sélectionneur de l’équipe locale, qui prépare une liste pour le CHAN prévu en août.

