Ce mercredi 19 février 2025, on joue les quarts de finale de la Coupe de la Ligue dames au stadium Marius Ndiaye. Au menu, on aura un derby banlieue entre GBA et Pikine Basket, un remake DBALOC v Flying Star et le choc entre l’ASC Ville de Dakar et la Jeanne d’Arc, mais aussi DUC fera face à Bopp.

Ce mercredi soir, les amateurs de la balle orange ne risquent pas de s’ennuyer avec quatre rencontres prometteuses pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue de l’édition 2025. Pour le derby de la banlieue, l’Académie de Basket de Guédiawaye se mesurera à son club voisin, le Pikine Basket Club. Le week-end passé, les Académiciennes ont largement surpassé les Pikinoises lors du championnat. S’agira-t-il d’une revanche ou d’une confirmation ? Nous aurons la réponse ce mercredi soir. Pour mémoire, GBA a atteint la finale lors de la dernière édition.

Un autre affrontement qui suscitera l’intérêt des amateurs est celui entre DBALOC et Flying Star. Il s’agit d’un remake puisque ces deux équipes se sont déjà rencontrées le week-end dernier, avec une victoire de Derklé qui a mis fin à la série invaincue des Académiciennes. Ces deux formations se distinguent dans le championnat avec un palmarès de cinq succès et une défaite et poursuivent un but quasi identique, soit obtenir l’accès au carré d’as.

Le Dakar Université Club affronte sa dernière victime en championnat, à savoir l’ASCC Bopp qui l’avait battu lors de la 4ᵉ journée d’un point d’écart. Et depuis cette défaite, les Duchesses ont enchainé deux victoires de suite respectivement contre la JA et Saint-Louis Basket Club. Les Boppoises se portent bien en championnat, occupant la 3ᵉ position de la poule B derrière le DUC et la Jeanne d’Arc. La formation Boppoise voudra se racheter sur ce match en décrochant son ticket pour les demi-finales, mais le club estudiantin voudra aussi faire mieux que l’année dernière où il s’était arrêté en demi-finale.

Et pour conclure, on assistera à une rencontre décisive entre la championne actuelle, l’ASC Ville de Dakar, et la Jeanne d’Arc de Dakar. Dans leurs derniers duels, l’équipe municipale a toujours triomphé, notamment l’année dernière en décrochant le titre de la coupe du Sénégal. Dakar est l’unique équipe sans défaite dans le championnat, ayant remporté tous ses matchs jusqu’à présent. La JA, quant à elle, a subi une défaite unique, et c’était lors de sa rencontre contre le DUC au cours de la cinquième journée. Les municipales entameront la défense de leur couronne à l’occasion de ce duel d’envergure qui s’annonce captivant.

Le programme des quarts de finale de la Coupe de la Ligue

Mercredi 19 Février 2025

Stadium Marius Ndiaye

14H00 : Flying Star v DBALOC

16H00 : GBA v Pikine BC

18H00 : DUC v ASCC Bopp

20H00 : ASCVD v Jeanne d’Arc

Wiwsport.com