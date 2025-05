Malick Thiandoum est revenu sur la victoire de Franc contre Ama Baldé, pointant du doigt une erreur stratégique majeure du lutteur de Pikine. D’après lui, Ama Baldé, habituellement maître de son jeu, a été contraint de changer son approche, ce qui l’a privé de son avantage naturel.

Selon Malick Thiandoum, Ama Baldé aurait dû être plus offensif dès le début du combat. « Il devait imposer son rythme, initier les échanges et chercher à affaiblir son adversaire », a-t-il analysé. Ce manque d’initiative a permis à Franc de dominer, aussi bien tactiquement que mentalement. Pour le chroniqueur, la victoire de Franc ne doit rien au hasard. Il souligne la rigueur et la préparation du lutteur de Rock Énergie. « Il s’est préparé avec sérieux et enchaîne les victoires, ce qui lui donne une grande confiance », a-t-il ajouté.

Sur le plan physique et mental, Franc a montré sa supériorité. « Il était plus détendu et prêt à toutes les situations, contrairement à Ama qui semblait sous pression. Le poids des attentes et des responsabilités, notamment le soutien de Pikine, semblait peser lourdement sur ses épaules. Il n’y avait aucun doute sur la légitimité de sa victoire, tant son approche était précise et son exécution parfaite. François mérite pleinement son succès », a conclu.

