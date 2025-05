Ce samedi, Guédiawaye Basket Academy a remporté une autre victoire en championnat. Les Académiciennes ont triomphé du promu Pikine Basket Club (64-57) lors de la 6ᵉ journée du National 1 Féminin, qui s’est déroulée au stadium Marius Ndiaye.

C’est un troisième succès pour Fatou Sarr et son équipe qui ont triomphé de leurs voisines Pikinoises. Après avoir subi trois revers consécutifs lors des trois premiers matchs, GBA a pu se ressaisir grâce à une série de trois victoires consécutives, lui permettant ainsi de retrouver son éclat. Avec un score de trois pertes et trois gains, les filles dirigées par Malick Bachir Diop se positionnent en quatrième lieu dans le groupe A. Adama Seck a mené son équipe en inscrivant 21 points et réalisant 4 rebonds. Pour leur dernière rencontre (J7) des phases aller, elles se mesureront aux Ziguinchoroises de CEMT.

En revanche, le Pikine Basket Club devra rapidement retrouver la bonne voie pour ne pas mettre en péril ses chances de rester au sommet. Avec un bilan peu encourageant de cinq défaites et une victoire, l’opération maintien devient plus difficile pour l’équipe aux couleurs vertes et rouges. Pikine BC conserve sa position à la septième place, juste avant la fin du classement, et sera opposé à DBALOC lors de la prochaine rencontre (J7).

