Peu utilisé par son entraîneur, Adi Hütter, depuis le début de saison, Krépin Diatta n’en demeure pas un joueur moins important à l’AS Monaco où il est souvent perçu comme un couteau suisse. L’international sénégalais s’est une nouvelle fois exprimé sur son temps de jeu et sa polyvalence.

Alors qu’il semblait condamné à un statut de remplaçant, Krépin Diatta a été propulsé sur la ligne de départ, mercredi dernier, dans un match important contre Benfica en Ligue des Champions (0-1). L’international sénégalais de 25 ans (13 matchs cette saison) s’était alors retrouvé titulaire pour la deuxième fois seulement cette saison, le tout dans une position pour le moins inhabituelle : pour jouer au poste de latéral droit, obtenant ainsi un temps de jeu inespéré. Envoyé en conférence de presse ce vendredi, veille de la réception du FC Nantes en Ligue 1, l’ancien joueur du Club Brugge s’est confié sur son temps de jeu.

« Comme j’ai déjà pu le dire, je suis un joueur d’équipe, déclare-t-il dans des propos relayés sur le site officiel de l’AS Monaco. Je suis là pour le collectif, que je joue ou pas. Le plus important est que l’on soit performants et que l’on donne le meilleur de nous-mêmes. Tout joueur aimerait jouer, c’est vrai, et ça m’a fait plaisir que ce soit le cas face à Benfica. Je pense que mon dernier match de 90 minutes était avec le Sénégal en novembre. Mais ce n’est pas parce que j’ai joué que je suis content, je le suis aussi quand l’équipe gagne car le plus important est le collectif. Il faut avoir cet état d’esprit, car grâce à ça, l’équipe est tirée vers le haut. »

« Donner le maximum peu importe le poste »

Contre Benfica, match dans lequel il a été l’une des rares satisfactions monégasques, ce n’était pas la première fois que Krépinho jouait à un poste qui n’était pas le sien. Titulaire au poste de latéral droit en sélection, l’ex-pensionnaire d’Oslo Foot Academy a déjà dépanné à plusieurs reprises dans d’autres positions avec l’AS Monaco, ce qui est loin d’être un souci pour le meneur de jeu de formation. « J’ai cette polyvalence de pouvoir jouer un peu partout sur le terrain, je me mets à la disposition du coach, je n’ai donc pas de problème. (Sur le fait qu’il a joué à quatre postes cette saison) Ce n’est pas la première fois que je joue à ces postes-là. »

Mais il faut dire que ce côté couteau suisse vient plutôt de loin et n’a donc pas commencé en Principauté. « Lorsque je suis arrivé à Bruges, j’ai été positionné comme piston lors de mes deux premières saisons. Je connais ainsi un peu ce côté défensif. J’ai aussi été placé comme milieu de terrain excentré, je ne peux pas dire d’où vient cette capacité. J’arrive à gérer cette polyvalence afin de donner le maximum peu importe le poste. » Voilà ce qui est dit. Reste à voir si le principal intéressé parviendra à enchaîner et obtenir un temps de jeu conséquent, ce qui pourrait bien évidemment être bénéfique à l’Equipe Nationale du Sénégal cette saison.

