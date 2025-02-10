Ilay Camara, latéral prometteur du Standard de Liège, se distingue par ses performances solides cette saison. Élu meilleur joueur du mois de janvier, à 22 ans, le joueur d’origine sénégalaise se concentre sur son développement et rêve d’une carrière en Premier League.

Depuis le début de la saison, Camara réalise une prestation impressionnante, avec déjà six passes décisives en Pro League. Bien qu’il n’ait pas encore inscrit de but, il reste confiant : « Je le cherche, ce premier but. J’y pense. Je frappe plus souvent parce que je me retrouve plus souvent dans des positions qui me le permettent. Ça va venir », a-t-il confié dans une interview avec dhnet.

Son ascension rapide ne l’étonne pas : « Non, car je travaille dur pour ça. Je sais parfaitement ce qu’on attend de moi sur le terrain, tant en défense qu’en attaque. Je n’ai plus à réfléchir quand je joue, tout vient naturellement. » Il se réjouit aussi de sa régularité et de son rôle au sein de l’équipe : « Enchaîner les matchs, être aussi important et être sélectionné en équipe U21 de Belgique, c’est beaucoup en peu de temps. Je savoure chaque instant. »

Concernant les objectifs du Standard, Camara n’hésite pas à afficher ses ambitions : « On doit viser les Champions Playoffs et, si possible, décrocher une place européenne pour la saison prochaine. » Quant à son avenir, il laisse la porte ouverte sans se focaliser sur l’option d’achat, laissant la décision au Standard. Si la Bundesliga et la Ligue 1 l’intéressent, son rêve reste la Premier League : « Le top, ce serait la Premier League, avec son jeu intense, ses transitions rapides et ses joueurs explosifs…C’est un objectif plus qu’un rêve », a-t-il ajouté.

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