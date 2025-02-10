L’hippodrome Ndiaw Macodou Diop de Thiès a accueilli la 8e journée des courses hippiques, marquée par de belles performances et une forte intensité sur la piste. Le Grand Prix de la LONASE, épreuve phare de la journée, a été remporté par Sope, cheval de Papis Niang, qui s’est imposé sur les 2200 mètres avec un temps de 3 minutes 11 secondes.
Dans les autres courses, Tasfsir (Mouhamed Sylla) a dominé chez les poulains de deux ans, tandis que Sangomar (Mbaye Diène Mbaye) a brillé chez les poulains de trois ans (1). Kassoumay (Omar Bao) et Kawsara (Me Moussa Mbacké) ont également réalisé de belles performances dans le Groupe 2 et chez les Purs Sang.
Le Groupe 1 a sacré Yegoul Bour (Sidy Ndao) avec un chrono de 3 minutes 01 seconde, tandis que Cotounou (Moustapha Bao) s’est imposé dans le Groupe 3.
Résultats complets
- Première course (Poulains 2 ans – 1200m)
1er : Tasfsir – 1’35’’ (Mouhamed Sylla)
2e : Adja Thioro Gueye
3e : Labayka
- Deuxième course (Poulains 3 ans 1 – 2200m)
1er : Sangomar – 3’07’’ (Mbaye Diène Mbaye)
2e : Damel M. Diodio P
3e : Damel Massamba
- Troisième course (Groupe 2 – 2200m)
1er : Kassoumay – 3’05’’ (Omar Bao)
2e : Maleen
3e : Lougalo
- Quatrième course (Purs Sang – 1200m)
1er : Kawsara – 1’30’’ (Me Moussa Mbacké)
2e : Orio
3e : Diamera
- Cinquième course (Groupe 1 – 2200m)
1er : Yegoul Bour – 3’01’’ (Sidy Ndao)
2e : Moubarack
3e : El Capo
- Sixième course (Poulains 3 ans 2 – 2200m) – Grand Prix de la LONASE
1er : Sope – 3’11’’ (Papis Niang)
2e : Petaw de Dialaw
3e : Secrétariat
- Septième course (Groupe 3 – 2200m)
1er : Cotounou (Moustapha Bao)
2e : Jappul Bayi
3e : Yessal
wiwsport.com