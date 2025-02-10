L’hippodrome Ndiaw Macodou Diop de Thiès a accueilli la 8e journée des courses hippiques, marquée par de belles performances et une forte intensité sur la piste. Le Grand Prix de la LONASE, épreuve phare de la journée, a été remporté par Sope, cheval de Papis Niang, qui s’est imposé sur les 2200 mètres avec un temps de 3 minutes 11 secondes.

Dans les autres courses, Tasfsir (Mouhamed Sylla) a dominé chez les poulains de deux ans, tandis que Sangomar (Mbaye Diène Mbaye) a brillé chez les poulains de trois ans (1). Kassoumay (Omar Bao) et Kawsara (Me Moussa Mbacké) ont également réalisé de belles performances dans le Groupe 2 et chez les Purs Sang.

Le Groupe 1 a sacré Yegoul Bour (Sidy Ndao) avec un chrono de 3 minutes 01 seconde, tandis que Cotounou (Moustapha Bao) s’est imposé dans le Groupe 3.

Résultats complets

Première course (Poulains 2 ans – 1200m)

1er : Tasfsir – 1’35’’ (Mouhamed Sylla)

2e : Adja Thioro Gueye

3e : Labayka

Deuxième course (Poulains 3 ans 1 – 2200m)

1er : Sangomar – 3’07’’ (Mbaye Diène Mbaye)

2e : Damel M. Diodio P

3e : Damel Massamba

Troisième course (Groupe 2 – 2200m)

1er : Kassoumay – 3’05’’ (Omar Bao)

2e : Maleen

3e : Lougalo

Quatrième course (Purs Sang – 1200m)

1er : Kawsara – 1’30’’ (Me Moussa Mbacké)

2e : Orio

3e : Diamera

Cinquième course (Groupe 1 – 2200m)

1er : Yegoul Bour – 3’01’’ (Sidy Ndao)

2e : Moubarack

3e : El Capo

Sixième course (Poulains 3 ans 2 – 2200m) – Grand Prix de la LONASE

1er : Sope – 3’11’’ (Papis Niang)

2e : Petaw de Dialaw

3e : Secrétariat

Septième course (Groupe 3 – 2200m)

1er : Cotounou (Moustapha Bao)

2e : Jappul Bayi

3e : Yessal

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