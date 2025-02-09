Encore une blessure pour Boulaye Dia ? Déjà pas mal embêté par les pépins physiques, l’international sénégalais a de nouveau été contraint de quitter prématurément ses partenaires, ce dimanche, lors de la rencontre entre la Lazio Rome et Monza en Serie A.

Nouvelle tuile pour Boulaye Dia. L’attaquant international sénégalais de la Lazio Rome est sorti sur blessure après une grosse demi-heure de jeu contre Monza (victoire 5-2), ce dimanche, dans le cadre de la 24e journée de Serie A. L’ancien joueur de Villarreal et de la Salernitana s’est blessé à la cheville dans un duel avec Armando Izzo.

À la fin du match, l’entraîneur de la Lazio a donné des nouvelles plutôt rassurantes au sujet du joueur aux 10 buts et 4 passes décisives cette saison. « Dia souffre d’une entorse à la cheville, ce n’est pas grave, mais nous l’avons retiré par précaution. Heureusement, la cheville n’a pas enflé », rassure Marco Baroni. Plus de peur que mal, alors ?

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