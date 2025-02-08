Auteur d’une entrée fracassante, Sambou Soumano a permis au FC Lorient de l’emporter face à Amiens (3-1), ce samedi en Ligue 2. Les Lorientais confortent leur première place.
Le FC Lorient recevait l’Amiens SC d’Omar Daf ce samedi 8 février, pour le compte de la 22e journée de Ligue 2. Dans une rencontre accrochée, les Merlus se sont finalement imposés en toute fin de match, et cela grâce à un doublé de Sambou Soumano (3-1). Leaders avec trois points d’avance sur le Paris FC, les Lorientais restent également intraitables à domicile où ils ont engrangé dix victoires et un nul en 11 matchs.
Soumano, supersub
Remplaçant pour la quatrième fois d’affilée, l’attaquant sénégalais de 24 ans a dû patienter jusqu’à la 71e minute pour fouler la pelouse du Stade du Moustoir. Il s’est fait remarquer dès la 83e quand il donne l’avantage aux Merlus avec un superbe appel de balle dans l’axe et un bon contrôle dans la course pour conclure. Trois minutes plus tard, il s’offre son neuvième but de la saison au terme d’une belle action individuelle (86e).
Quel match de nos Merlus qui s'imposent devant notre public ! 🧡
🔋De l'intensité du début à la fin pour faire céder la défense d'Amiens et libérer le Moustoir !
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