Les partenaires d’Idrissa Gueye et Iliman Ndiaye ont payé cher leur première période compliquée et quittent donc la FA Cup dès le quatrième tour avec une défaite contre Bournemouth (0-2).

Everton peut nourrir quelques regrets. Ce samedi 8 février, les hommes de David Moyes, qui venaient de remporter leurs trois derniers matchs de Premier League, ont été éliminés de la Coupe d’Angleterre au stade au quatrième tour. C’est Bournemouth qui est venu s’imposer 0-2 au Goodison Park qui fait ses adieux à la FA Cup.

Entreprenants en seconde période, les partenaires d’Idrissa Gueye et Iliman Ndiaye ont manqué de réussite et n’ont pas été récompensés de leur domination. Mais, surtout, ils ont payé cash leur première période compliquée. D’entrée, Bournemouth a mis la pression et trouvé la faille par Semenyo (23e, s.p). Jebbison a fait le break (43e).

FT. An improved second half, but we exit the FA Cup at Goodison. [0-2] #EmiratesFACup pic.twitter.com/OYO25VrXdm — Everton (@Everton) February 8, 2025

wiwsport.com